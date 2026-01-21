Дагестан вошел в число регионов-лидеров по внедрению экспортного стандарта

Дагестан по итогам 2025 года вошёл в число регионовлидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, фактически выполнив федеральные требования с превышением плана, сообщили в республиканском минэкономразвития. Власти республики используют этот результат как аргумент в пользу того, что регион готов к резкому наращиванию несырьевого экспорта в агросекторе, переработке и креативной экономике.

По условиям соглашения в системе «Электронный бюджет» регион должен был внедрить 13 обязательных инструментов РЭС 2.0, однако правительство Дагестана отчиталось сразу о 14 задействованных инструментах. Власти подают это как выход за рамки минимального федерального задания и сигнал, что инфраструктура поддержки экспорта в республике уже сопоставима с более продвинутыми субъектами. Речь идет о комплексе мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого субъекты должны не просто сопровождать отдельных экспортеров, а выстраивать систему — от консультаций и обучения до сопровождения сделок и участия в международных выставках.

Российский экспортный центр в официальном письме назвал Дагестан стратегическим партнером по линии поддержки несырьевого неэнергетического экспорта и отдельно отметил участие республики в работе федеральных и региональных механизмов. Такая формулировка обычно означает, что регион не ограничивается выполнением формальных KPI, а активно использует инфраструктуру РЭЦ — от программ «Сделано в России» до сервисов поиска зарубежных партнеров и страхования экспортных рисков. Для дагестанских властей это дает дополнительный политический и деловой капитал: регион может претендовать на приоритет в пилотных проектах, грантах и распределении федеральных средств на экспортное продвижение.

Министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов заявил, что внедрение стандарта позволило «вывести поддержку экспортеров на качественно новый уровень». В фокусе — предприятия агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и креативных индустрий, которые региональные власти считают главными драйверами несырьевого экспорта. В их адрес заявлена вся линейка сервисов: помощь в сертификации продукции под требования конкретных стран, сопровождение при выходе на электронные торговые площадки, организация участия в бизнесмиссиях и отраслевых выставках, консультации по логистике и финансовым инструментам.

Станислав Маслаков