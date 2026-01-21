Сиреневая луна, новая жизнь или визуальный проект

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут послушать классическую и эстрадную музыку, посетить комедийные и драматические спектакли, посмотреть на исторические материалы или мультимедийные инсталляции. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

23 января в 19:00 в Ставропольском дворце культуры и спорта — концерт «На сиреневой луне». Новая программа духового оркестра имени Д. А. Осиновского исполнит советские и российские хиты.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

24 января в 14:00 в Детской музыкальной школе им. Р. Гаджиевой в дагестанском с. Ахты — «Зимняя сказка в музыке и поэзии». Программа объединит классическую музыку и поэзию Александра Пушкина. Во время концерта выступят учащиеся классов фортепиано, вокала и народных инструментов.

Стоимость билетов —900 руб. (6+)

24 января в 19:00 на сцене «Дома Евгения Вахтангова» во Владикавказе — концерт-лекция народной артистки России Ларисы Георгиевой «Владикавказ времен Евгения Вахтангова». В программе — выступление солистов Мариинского театра.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

23 января в 18:00 в концертном зале им. Федора Шаляпина в Ессентуках — оперетта «Свадьба в Малиновке». Действие происходит в селе Малиновка во время Гражданской войны. Сельчане готовятся к свадьбе Андрейки и Яринки. Но эти планы нарушает банда атамана Грициана Таврического (Грицько) с адъютантом Попандопуло. Танцы, песни, радость и веселье ждут зрителей. Как в одноименном советском музыкальном комедийном фильме. Ну, или почти так.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

24 января в 18:00 в Русском Театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо. Домашние животные оказываются куда более человечными и добрыми, чем их грубые «человеческие» соседи. А пьяница, которого все в селе презирают, жертвует собой ради спасения новой жизни.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

24 января в 19:00 в театре-мастерской «H.OM.E» Юлии Бескровной в Ставрополе — романтическая комедия испанского драматурга Алехандро Касона «Третье слово». Юная учительница Маргарита приезжает в поместье Салданья для того, чтобы «подготовить к жизни» ребенка. Но вместо ученика ее ждет юноша, который живет в горах, охотится с ружьем и собаками, понимает язык птиц и соблюдающий свои собственные законы.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» — премьера фантастической ленты «Левша». Россия, конец XIX века. В императорском дворце обнаружена механическая блоха. Офицер Петр Огарев приступает к расследованию происшествия. В этом офицеру помогает Левша из Тулы, мастер на все руки.

Стоимость билетов — от 530 руб. (12+)

Для семей с детьми — комедия «Простоквашино». Дядя Федор любит животных, но их запрещают заводить родители. Последней каплей стал случай, когда папа и мама приказывают Федору избавиться от кота. Сын уезжает в деревню, где живет с Матроскиным, псом Шариком, занимается хозяйством и спорит с почтальоном «в драповом пальто». Зрителей ждет встреча с киноверсией героев серии мультфильмов о Простоквашино, появившейся на свет благодаря фантазии и творчеству Эдуарда Успенского.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей посмеяться — «Марти Великолепный». Амбициозный и целеустремленный Маузер хочет воплотить мечту в жизнь. Для этого Марти готов бросить вызов любым препятствиям, лишь бы доказать всему миру: для настоящего героя нет ничего невозможного и неизвестного.

Стоимость билетов — от 520 руб. (18+)

Тем, кому нравится экшен, кинотеатры региона предлагают боевик «Убойная суббота». Домосед Брайан, отец десятилетнего сына, соглашается на прогулку со своим соседом и с детьми. Брайан рассчитывает на спокойный вечер, но вместо этого оказывается в эпицентре «заварушки»: бандитские разборки, драки, перестрелки и взрывы. Для того, чтобы выжить, Брайн преодолевает одно сложное препятствие за другим.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

23-25 января с 10:00 до 18:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике — выставка «Летописец казачьего Кавказа. К 190-летию со дня рождения В. А. Потто». Экспозиция посвящена генералу и историку Василию Александровичу Потто — участнику Крымской войны, кавалеру орденов и автору трудов по истории Русской императорской армии и Кавказа. Среди экспонатов — печатные материалы и архивные фотографии.

Стоимость билетов — от 200 руб. (6+)

23-25 января с 11:00 до 18:00 в историческом парке «Россия — моя история» в Ставрополе — «Страна. Связь. Технологии». Художники из разных стран покажут, как технологии становятся способом говорить о культуре, традициях и будущем. Экспозиция объединяет мультимедийные инсталляции и современные визуальные проекты.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

