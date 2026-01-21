В КБР число классифицированных отелей удвоилось в 2025 году

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии зафиксировало удвоение числа классифицированных средств размещения: с 89 объектов на начало 2025 года их стало 179 к концу года, прирост превысил 100 процентов. Министр Аскер Бифов объясняет успех контрольными мероприятиями и новыми правилами, которые с 1 сентября 2025 года разрешают работу только тем объектам, что прошли самооценку и попали в единый федеральный реестр туристской классификации. Ежедневно процедуру проходят 1-2 средства размещения, что обеспечивает стабильный рост.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Ведомство активно борется с нарушителями: за 2025 год около 250 объектов получили предостережения за несоблюдение требований, следователи выдали свыше 60 предписаний на устранение нарушений и возбудили 6 административных дел, виновных привлекли к ответственности. Бифов подчеркивает, что контрольно-надзорные проверки вынуждают предпринимателей легализоваться, исключая "серый" сектор из туристического рынка. Федеральные изменения, закрепленные постановлениями правительства №1951 и №1952 от декабря 2024 года, ввели обязательную классификацию для гостиниц, баз отдыха, кемпингов и санаториев с 1 января 2025 года, включая двухэтапный процесс самооценки через цифровую платформу Росаккредитации.

Рост классифицированных объектов напрямую связан с туристическим бумом в республике. С января по июнь 2025 года КБР посетили 910 тыс. туристов, на 14,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2024 года с его 794 тыс. гостей. Аналогичные тенденции видны в соседях: в Дагестане число классифицированных средств размещения выросло на 84 процентов до 328 объектов за счет тех же федеральных мер. В КБР ежедневный приток 1-2 новых объектов в реестр поддерживает инфраструктуру для туристов, привлеченных кавказскими курортами, и помогает республике укрепить позиции на Юге России.

Станислав Маслаков