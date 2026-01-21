Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае при пожаре погибла пенсионерка

На ул. Скрипникова в селе Кочубеевском во время тушения пожара обнаружено тело погибшей 64-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тело погибшей женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Дознаватели проводят проверку.

Наталья Белоштейн

