В Геленджике на 21,6% сократилось количество преступлений за год

Власти Геленджика совместно с полицией подвели итоги 2025 года. Как сообщил мэр курорта Алексей Богодистов, на территории Геленджика за 12 месяцев зафиксировали на 21,6% меньше преступлений, чем было в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За весь период 2025 года в Геленджике зарегистрировано 1676 преступлений. По словам мэра города, наблюдается существенное снижение преступности на улицах, в парках и общественных местах, что несет принципиальное значение для курорта.

Полиция Геленджика обеспечила порядок при проведении 447 массовых мероприятий за год с участием порядка 195 тыс. человек. Алексей Богодистов отмечает, что нагрузка на сотрудников правоохранительных органов является высокой, в особенности в период курортного сезона. Некомплект состава полиции Геленджика превышает 35%.

София Моисеенко