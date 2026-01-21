На Ставрополье студенческие семьи получают 200 тысяч рублей за рождение ребенка

В Ставропольском крае студенческим семьям начнут выплачивать по 200 тыс. руб. за рождения ребенка. Программу планируют принять в феврале, но выплату можно будет получить и на уже родившихся детей, начиная с 1 января 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что мерой поддержки для будущих мам, введенной в 2025 году, воспользовались более 1 тыс. ставропольчанок.

Речь идет о единовременном пособии в 100 тыс. руб. студенткам очного обучения вузов и ссузов, вставших на учет по беременности.

Наталья Белоштейн