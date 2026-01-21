В Дагестане завершили расследование дела о смерти строителя при падении

В Махачкале завершили расследование дела о смерти рабочего, фигурантом которого стал генеральный директор строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Как следует из сообщения, руководителя организации обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, в октябре 2025 года фигурант допустил сотрудника к работе на высоте седьмого этажа без средств индивидуальной защиты. Кроме того, он не организовал установку защитных ограждений и сеток по периметру строящегося здания.

Во время демонтажа опалубки работник потерял равновесие и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело направили в суд.

Константин Соловьев