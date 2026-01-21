За дни непогоды в Новороссийске расчистили около 2 тысяч км дорог

За несколько дней коммунальные службы в Новороссийске произвели очистку порядка 2 тыс. км дорог. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, делясь итогами заседания краевого оперативного штаба с Вениамином Кондратьевым.

«Несколько дней непогода испытывала Новороссийск на прочность. Минусовая температура и большое количество выпавших осадков значительно осложнили передвижение автотранспорта»,— написал мэр города в своем Telegram-канале.

По словам Андрея Кравченко, в ликвидации последствий непогоды в Новороссийске участвовали более 1,5 тыс. человек и 98 единиц спецтехники. Теперь силы коммунальщиков направлены на избежание подтоплений при таянии снега.

Мэр Новороссийска заявил, что на расчистку систем ливнеотведения уже направлена соответствующая техника. Управляющим компаниям города дали задачу исключить обрушения снежных масс и наледи с крыш. Одновременно с этим, точечно в районах Новороссийска и пригорода продолжаются работы по восстановлению электричества после аварий на сетях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обстановка в связи с непогодой в муниципалитетах региона нормализовалась. За время холодов от жителей Новороссийска и других городов главе Кубани поступали точечные обращения о некачественной расчистке снега.

«Необходимо проанализировать эти случаи и принять меры, чтобы исключить подобные сбои в будущем»,— резюмировал Вениамин Кондратьев.

София Моисеенко