В пригороде Новороссийска возобновят подачу электричества в течение 3-4 часов

Специалисты работают над восстановлением подачи электроснабжения в Васильевке и Глебовке под Новороссийском. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления.

В МЦУ Новороссийска предоставили промежуточную информацию о восстановлении энергоснабжения в пригороде. Ранее стало известно, что электричество отключили в связи с повреждением участка кабельной линии. Бригада ЮЗЭС проводит земляные работы и осуществляет замену кабеля.

Согласно сведениям Муниципального центра управления, электричество в Васильевке и Глебовке должно появиться в течение трех-четырех часов.

«Для оперативного восстановления электроснабжения задействована специализированная техника и квалифицированный персонал»,— подчеркнули в МЦУ города-героя.

София Моисеенко