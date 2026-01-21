Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье чиновника оштрафовали за отсутствие паспортов безопасности мостов

В Арзгирском районе суд оштрафовал начальника отдела муниципального хозяйства за отсутствие паспортов безопасности у шести мостовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Как выяснили правоохранители, должностное лицо не обеспечил разработку и утверждение документов по безопасности. По постановлению прокурора чиновника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

Константин Соловьев

Новости компаний Все