На шестилетний срок полномочий председателем Хасавюртовского районного суда назначен Азамат Мамаев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Господину Мамаеву 47 лет. Его общий юридический стаж составляет 23 года, из них 17,5 лет он работает судьей.

По окончании учебы в специальной средней школы милиции работал на различных должностях в органах внутренних дел Дагестана. Параллельно получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском университете МВД России.

В октябре 2007 года назначен мировым судьей в Каякентском районе. В 2020 году назначен судьей Советского районного суда Махачкалы, где работал по настоящее время.

Наталья Белоштейн