Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председателем Хасавюртовского районного суда назначен Азамат Мамаев

На шестилетний срок полномочий председателем Хасавюртовского районного суда назначен Азамат Мамаев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господину Мамаеву 47 лет. Его общий юридический стаж составляет 23 года, из них 17,5 лет он работает судьей.

По окончании учебы в специальной средней школы милиции работал на различных должностях в органах внутренних дел Дагестана. Параллельно получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском университете МВД России.

В октябре 2007 года назначен мировым судьей в Каякентском районе. В 2020 году назначен судьей Советского районного суда Махачкалы, где работал по настоящее время.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все