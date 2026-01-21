В Новороссийске сосулька с крыши дома упала на 8-летнего ребенка

В Новороссийске на 8-летнего мальчика с крыши подъезда упала сосулька. Инцидент произошел 21 января, как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, лед упал на ребенка возле многоквартирного дома в пер. Днепровском, 11. Прокуратура Новороссийска инициировала проверку по факту произошедшего, ранее информация о падении сосульки на несовершеннолетнего была опубликовала в соцсетях.

При проверке прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности в зимний период со стороны управляющей компании. В частности, правоохранительные органы будут оценивать своевременность очистки крыш от снега и наледи.

Меры прокурорского реагирования примут по результатам проведенной проверки.

София Моисеенко