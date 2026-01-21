Геленджик и Анапа вошли в число популярных городов для поездок на Новый год

Курорты Геленджик и Анапа возглавили рейтинг популярных малых городов России для новогодних поездок. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Путешествий» и Центра исследований малых городов.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно данным «Яндекс Путешествий», Анапа и Геленджик оказались в числе наиболее востребованных малых городов страны по количеству бронирований отелей и апартаментов в период новогодних праздников. Как в Геленджике, так и в Анапе спрос на бронирования увеличился в два раза год к году.

Исследование показало, что отдых в малых городах страны пользуется наибольшей популярностью среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Доля бронирований жителей городов-миллионников составила порядка 60%.

Доля туристов, выбирающих отдых в отелях и апартаментах без звезд, составила 50%, а средняя цена за ночь в таких средствах размещения составляет 8,9 тыс. руб. В пятизвездочных отелях малых городов средняя стоимость проживания за сутки составляет 25,7 тыс. руб., а доля бронирований достигла 3%. В четырехзвездочных отелях останавливались 18% туристов со средней ценой 16,8 тыс. руб. за ночь, а в трехзвездочных средствах размещения доля бронирований составила 26% со средней стоимостью номера 8,8 тыс. руб. 1% доли бронирований приходится на отели с одной звездой в среднем за 4,2 тыс. руб. за ночь, а на двухзвездочные гостиницы — 2% со средней стоимостью 5,2 тыс. руб.

София Моисеенко