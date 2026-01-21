В Махачкале внедрят интеллектуальную транспортную систему за 46,5 млн рублей

В Махачкалинской агломерации Республики Дагестан в 2026 году внедрят интеллектуальную транспортную систему за 46,5 млн руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках этого же нацпроекта в Дагестане в 2026 году заменят асфальт на 523,1 тыс. кв.м. автомобильных дорог, дорожные работы запланированы и на 66,9 км автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

В целом за год в республике планируют отремонтировать 21 объект на региональной сети дорог, по 18 из них уже заключены контракты.

Наталья Белоштейн