Суд обязал снести часть магазина в Нефтекумске

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск администрации Нефтекумского муниципального округа к индивидуальному предпринимателю Аслану Мишиеву. Суд признал часть нежилого здания магазина самовольной постройкой и обязал владельца привести строение в первоначальное состояние.

Спорный объект расположен по адресу улица Дзержинского, 25 в Нефтекумске. Аслан Мишиев является собственником земельного участка площадью 390 квадратных метров с разрешенным использованием для строительства магазина. На участке размещено нежилое здание.

В июне 2023 года муниципальные контролеры провели выездное обследование участка совместно с кадастровым инженером Дмитрием Мельниковым. Проверка показала, что общая площадь нежилого здания составляет 413 кв. м, при этом в кадастре указана площадь 209,1 кв. м.

Согласно протоколу осмотра, здание построено на фундаменте, облицовано металлопрофилем и имеет высоту более трех метров. Часть строения площадью 122 кв. м выходит за границы земельного участка Аслана Мишиева и располагается на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Управление имущественных и земельных отношений подтвердило, что участок под спорной частью здания не поставлен на кадастровый учет, а права собственности или пользования на него отсутствуют.

Суд установил, что ответчик не имел разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию реконструированного объекта. Аслан Мишиев не предоставил доказательств соблюдения градостроительных и строительных норм, а также того, что объект не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Предприниматель должен за свой счет привести здание в положение, существовавшее до реконструкции, в течение шести месяцев после вступления решения в силу.

