Из-за утечки 2,5 тысячи новороссийцев остались без воды

В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды из-за утечки. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утечка была зафиксирована на улице Молодежной, 26. В связи с производством восстановительных работ подачу водоснабжения приостановили по следующим адресам:

ул. Героев Десантников, 1-37

ул. Дзержинского, 162-174

пр. Ленина, 91, 91А, 93

ул. Суворовская, 52, 52А

ул. Рыбацкая

Также без воды с 14:00 находятся школы №11, 10 и МТЛ, детские сады №7, 9, 12 и 62. По подсчетам «Водоканала», водоснабжения лишились 2,5 тыс. человек.

Аварийные работы на сетях будут производиться ориентировочно до 17:00. На период отключения МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко