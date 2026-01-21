Достроить школу на 1,5 тысячи мест в Пятигорске планируют в 2027 году

Школу на 1,5 мест в Пятигорске планируют достроить в 2027 году. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Фото: Администрация Пятигорска

На объекте уже завершили обустройство монолитной железобетонной плиты фундамента, конструкции стен и перекрытия подвала. Подрядчик выставил колонны, ригели и перекрытие первого этажа, провел гидроизоляцию наружных стен подвала. Кроме того, на объекте блочно-модульную газовую котельную.

В новой школе планируется создание креативного кластера, просторных спортивных и хореографических залов.

Мария Хоперская