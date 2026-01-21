За сутки 20 января в Ставрополье ликвидировали 12 возгораний
За прошедшие сутки в Ставропольском крае спасательные службы ликвидировали 12 пожаров. Три происшествия случились на открытых территориях, девять — в зданиях и сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ведомство выделило три крупных инцидента. В поселке Цимлянском на улице Лермонтова загорелась кровля многоквартирного дома. Огонь охватил 60 кв. м. Пламя потушили восемь сотрудников МЧС с использованием двух единиц техники.
В Ставрополе возгорание произошло на территории садового товарищества «Механизатор». Огонь повредил нежилое строение. Спасатели эвакуировали одного человека. Площадь повреждений составила 60 кв. м. В тушении участвовали 19 специалистов и четыре спецмашины.
Происшествие произошло в с. Кочубеевском на ул. Скрипникова. В квартире загорелась мебель на площади 5 кв. м. При пожаре погиб один человек. На место выехали шесть огнеборцев и две единицы техники.
Сотрудники МЧС также участвовали в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия. На водоемах Ставрополья инцидентов не зафиксировано.