За сутки 20 января в Ставрополье ликвидировали 12 возгораний

За прошедшие сутки в Ставропольском крае спасательные службы ликвидировали 12 пожаров. Три происшествия случились на открытых территориях, девять — в зданиях и сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.

Ведомство выделило три крупных инцидента. В поселке Цимлянском на улице Лермонтова загорелась кровля многоквартирного дома. Огонь охватил 60 кв. м. Пламя потушили восемь сотрудников МЧС с использованием двух единиц техники.

В Ставрополе возгорание произошло на территории садового товарищества «Механизатор». Огонь повредил нежилое строение. Спасатели эвакуировали одного человека. Площадь повреждений составила 60 кв. м. В тушении участвовали 19 специалистов и четыре спецмашины.

Происшествие произошло в с. Кочубеевском на ул. Скрипникова. В квартире загорелась мебель на площади 5 кв. м. При пожаре погиб один человек. На место выехали шесть огнеборцев и две единицы техники.

Сотрудники МЧС также участвовали в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия. На водоемах Ставрополья инцидентов не зафиксировано.

Валентина Любашенко