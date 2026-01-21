ММК отметил лучших рационализаторов

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялась церемония награждения победителей проведенных в 2025 году конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение ПАО „ММК“» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО „ММК“».

Цель ежегодного смотра рационализаторской деятельности — мотивация работников комбината к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции компании.

В конкурсе на лучшее рацпредложение инновационные идеи оценивали по 12 категориям, в числе которых охрана труда и промышленная безопасность, экология, экономия материально-технических ресурсов и услуг, качество, техническое обслуживание и ремонт, энергоэффективность и т.д.

В ходе церемонии награждения генеральный директор ММК Павел Шиляев поблагодарил всех участников за вовлеченность и активность, проявленные в повышении эффективности компании.

«Благодаря вашим предложениям мы обновляем и оптимизируем бизнес-процессы. В нашем понимании, эффективный работник свои интересы и интересы компании воспринимает как единое целое. Награждая лучших, мы преследуем две цели. С одной стороны, поощряем и благодарим лидеров рационализаторской деятельности, с другой — мотивируем других работников, для того чтобы они тоже включались в инновационное творчество», — подчеркнул Павел Шиляев.

Абсолютным победителем конкурса стала новаторская идея «Разработка усиленной конструкции грузоподъемной траверсы Q20тн для возможности подъема футерованных секций травильных ванн и сокращения времени ремонта НТА ЛПЦ-11». Авторы проекта — группа сотрудников в составе Максима Шевченко, Павла Качурина, Николая Сабирова и Александра Акулова. Как рассказал начальник листопрокатного цеха №11 Павел Качурин, в цехе необходимо периодически менять травильные ванны. Поскольку подразделение играет важную роль в производственной цепочке предприятия, важно максимально сократить время простоев во время регламентных работ и ремонта непрерывно-травильных агрегатов. Благодаря предложенному решению удалось сократить изначально заложенный срок замены ванны с 45 до 15 суток. Сейчас это предложение масштабируется на другие подразделения и агрегаты комбината.

В рамках конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» были отмечены 12 сотрудников. Учитывались данные об образовании и повышении квалификации, сведения о рационализаторской и изобретательской деятельности, а также прочие достижения кандидата.

ПАО «ММК»