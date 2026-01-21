В пригороде Новороссийска отключили электричество

Второй день подряд в пригородных районах Новороссийска фиксируют аварийные отключения электричества. О приостановке подачи ресурса сообщили в пресс-службе Юго-Западных электросетей.

Согласно сведениям ЮЗЭС, отключение электричества произошло частично в селах Глебовское и Васильевское, в Прохоровке и СНТ «Березка», «Родник», «Фазан», «Фрегат», «Сюрприз», «Василек», «Дорожник», «Отдых», «Экспресс-1» и «Экспресс-2».

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что отключение обусловлено повреждением кабельной линии в распределительной сети. Специалисты начали аварийно-восстановительные работы.

София Моисеенко