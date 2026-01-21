Новороссийцу грозит заключение за два букета тюльпанов

В Новороссийске молодой человек пойдет под суд за кражу двух букетов тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

По информации полиции, 20-летний житель Новороссийска планировал приобрести два букета из более чем 200 тюльпанов в одном из флористических магазинов. Он использовал поддельный скриншот о переводе денежных средств.

В отношении новороссийца возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Гражданину грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко