Экс-начальника почтового отделения на Ставрополье подозревают в хищении и фальсификации данных

Бывшая начальница почтового отделения в Кочубеевском округе Ставропольского края стала фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества (ч.3 ст.160 УК РФ) и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, с марта по июнь 2024 года подозреваемая получила от 21 гражданина платежи за коммунальные услуги на сумму свыше 149 тыс. руб. Соответствующие сведения в базу отделения она внесла. Спустя время она удалила все данные, аннулировав платежи граждан. Также фигурант внесла в информационную систему сведения о выдаче гражданину пенсии на сумму свыше 16 тыс. руб. Никаких денег при этом он не получал. Своими махинациями подозреваемая причинила 12 гражданам ущерб на сумму свыше 59 тыс. руб.

Причиненный фигуранткой ущерб возмещен в полном объеме. Следствие по делу продолжаются. Ранее суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская