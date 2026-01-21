Краснодарский край лидирует по регистрации гостевых домов в России

Краснодарский край занял первое место в России по количеству легализованных гостевых домов — в государственный реестр внесли 2892 объекта региона, что превышает половину общероссийского показателя. Об этом пишет «BFM Кубань».

С начала 2025 года принимать постояльцев и рекламировать услуги могут только объекты, включенные в реестр. Владельцы незарегистрированного жилья могут получить штрафы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов объяснил лидерство Кубани большим количеством гостевых домов в регионе. «Я это связываю с количеством гостевых домов, которые находятся в Краснодарском крае, то есть где их больше, там и больше показателей по легализации», — отметил эксперт.

По его словам, основные проблемы регистрации связаны с юридическими вопросами. «Отстающие, как правило, — те, у кого либо проблемы с документами, либо проблемы с землепользованием: не соответствующий вид разрешенного использования, либо сложности какие-то с имущественными отношениями, с долевыми собственниками», — пояснил господин Мохов.

Серьезным препятствием стало ограничение на регистрацию нескольких объектов одним владельцем. По его словам, у многих владельцев по несколько гостевых домов на одном участке, однако закон не позволяет зарегистрировать больше одного объекта на одного собственника.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что переход в правовое поле приведет к росту стоимости проживания. «Гостевой домик в тени... будет стоить условно 3 тысячи в сутки... А легальный будет стоить 3500. То есть как он станет более привлекательным? Никак», — заявил эксперт.

Господин Мкртчян также усомнился в точности статистики по количеству зарегистрированных объектов. «На Кубани нет... ни одного человека... которое вам скажет, сколько же точно гостевых домов... Подсчитать... невозможно», — подчеркнул он.

Эксперимент по упрощенной регистрации проходит в 17 регионах России, включая Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский, Ставропольский, Приморский и Алтайский края. Среди областей участвуют Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская и Херсонская. Программа также действует в Севастополе и Сириусе. С сентября 2026 года к эксперименту присоединятся Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.

