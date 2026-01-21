В Ростове разрыв в ценах на жилье достиг 36 тысяч рублей за квадратный метр

В декабре 2025 года четырехкомнатные квартиры в новостройках Ростова-на-Дону стали самым дорогим сегментом жилья по цене за кв. м — 189 тыс. руб., а трехкомнатные оказались наиболее доступными — 153 тыс. руб. Исследование Domostroydon.ru показало неожиданную ценовую динамику на рынке новостроек донской столицы. Стоимость квадратного метра не увеличивается пропорционально площади квартиры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитической системы «Домострой Профи», после четырехкомнатных квартир следуют двухкомнатные — 162 тыс. руб. за кв. м, студии — 159 тыс. руб. и однокомнатные — 158 тыс. руб. Разрыв между самым дорогим и доступным вариантом составляет 36 тыс. руб.

По всей Ростовской области медианные цены на новостройки в декабре 2025 года оказались ниже городских показателей. Согласно данным ДОМ.РФ, стоимость квадратного метра составила: в однокомнатных квартирах — 160 тыс. руб., в двухкомнатных — 140 тыс. руб., в трехкомнатных — 120 тыс. руб. Четырехкомнатные апартаменты и в области остались самыми дорогими — 173 тыс. руб. за кв. м.

«Прогнозы на 2026-2027 годы зависят от монетарной политики государства. Темпы снижения ключевой ставки Банка России повлияют на доступность ипотечных кредитов и покупательскую активность. Эксперты считают, что общероссийский рост цен и возможный дефицит готового жилья к 2027 году могут постепенно снизить преимущества региона в доступности недвижимости»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко