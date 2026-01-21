На Кубани в 2025 году выявили более 29 тысяч случаев заболевания раком

В 2025 году в Краснодарском крае случаев злокачественных новообразований у женщин выявлено 15,7 тыс., у мужчин — 14 тыс. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин является рак молочной железы. У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы.

Как отметили в краевом минздраве, рост онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, и чем выше уровень и продолжительность жизни, тем, как правило, этот показатель больше.

«Рак, как правило болезнь пожилых. Увеличение числа больных также вызвано развитием науки и медицины в целом: появляется все больше методов диагностики рака на ранних стадиях, что позволяет проводить лечение с наиболее эффективными результатами. Так, при выявлении онкологических заболеваний во время диспансеризации, пациента оперативно направляют на дальнейшие обследования и лечение»,— отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в минздраве, в Краснодарском крае ведется активная работа по информированию населения о важности своевременного обращения за медицинской помощью. Больше людей заботятся о своем здоровье, обращаются за помощью при первых признаках заболевания, что в свою очередь приводит к увеличению зарегистрированных случаев. В 2025 году в крае впервые выявлено 29,8 тыс. случаев заболевания злокачественными новообразованиями.

В 2024 году на Кубани в крае впервые диагностировали 28,7 тыс. случаев злокачественных новообразований. На учете у врачей-онкологов состояло 144 тыс. пациентов, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее.

Сергей Емельянов