Суд ввел наблюдение в отношении производителя муки из Ставрополя

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Агропромышленный Холдинг Курсавский» и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ООО «Сик Менеджемент Груп», выступающая управляющей компанией холдинга, подала заявление о признании предприятия несостоятельным. По состоянию на 20 июня 2025 года задолженность компании составила 12,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агропромышленный Холдинг Курсавский» зарегистрировано в 2016 году в Ставрополе. Основной вид деятельности предприятия — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Управляющая компания ООО «СИК МГ». Убыток предприятия за 2024 год составил 390 тыс. руб.

Судом установлено, что должник не владеет объектами недвижимости, транспортными средствами или специализированной техникой. Согласно бухгалтерскому балансу за 2024 год, дебиторская задолженность у общества отсутствует. Остаток денежных средств на банковском счете по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 5,9 тыс. руб.

Представленные документы подтвердили неплатежеспособность предприятия и недостаточность имущества. Размер кредиторской задолженности превышает стоимость активов должника.

В связи с неудовлетворительным финансовым положением и неспособностью полностью погасить обязательства перед кредиторами, руководство компании обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в соответствии со статьей 9 закона о несостоятельности.

Временным управляющим предприятия назначен арбитражный управляющий Александр Жамботов, являющийся членом Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих Содружество».

Тат Гаспарян