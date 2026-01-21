Количество ДТП в Анапе сократилось на 16% в 2025 году

По итогам 2025 года в Анапе сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О сокращении количества ДТП на территории муниципалитета заявил первый вице-мэр Максим Мысаков на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По его словам, в Анапе также снизились показатели столкновений и опрокидывания транспортных средств, наездов на пешеходов и съездов с дороги за счет осуществления профилактических мер.

В 2026 году власти Анапы планируют сделать упор на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В пресс-службе мэрии города сообщили, что детей будут обучать правилам дорожного движения, транслируя информацию на городских экранах, в СМИ и кинотеатрах.

София Моисеенко