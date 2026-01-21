В Сочи прибыли два самолета, ранее ушедшие на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи обслужили два самолета, которые ранее были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за введенных ночных ограничений на работу терминала. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Вернувшиеся самолеты обслужены и уже отправлены в города назначения. На запасном аэродроме в Минеральных водах остается один рейс D2-361 в связи с отдыхом экипажа. На два часа задержан вылет двух рейсов.

«Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи работает бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами есть фонтанчики с питьевой водой. Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию о вылете на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

«Ъ-Кубань» писал, что в 22:52 20 января аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. Режим повышенной готовности был введен в Сочи и Туапсинском районе из-за угрозы атак БПЛА.

Алина Зорина