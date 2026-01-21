На Ставрополье прокуратура взыскала в сургутском суде деньги обманутого пенсионера

В Изобильненском районе прокуратура через суд взыскала 295 тыс. руб. с жителя Сургута в пользу 66-летнего пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Как сообщил потерпевший, в сентябре 2024 года мошенники убедили мужчину приобрести акции, обещая ежемесячный пассивный доход. Пенсионер перевел деньги на указанный счет, но никаких ценных бумаг не получил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило владельца банковского счета, на который поступили деньги обманутого пенсионера. Им оказался 30-летний житель Сургута. Прокуратура подала иск в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев