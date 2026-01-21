Свердловчанина отправили под суд за нанесение удара сотруднику ДПС

В Туринске Свердловской области перед судом предстанет 28-летний местный житель, обвиняемый в применении насилия и оскорблении сотрудника ДПС. Как сообщили в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что ночью 18 июля водителя в Туринске остановили сотрудники ДПС. При проверке у него были выявлены признаки алкогольного опьянения, из-за чего он был доставлен в отделение полиции для оформления административного дела по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В кабинете обвиняемый нанес один удар рукой в область головы инспектора — удар пришелся по козырьку кепки, причинив сотруднику физическую боль. В присутствии посторонних он также использовал нецензурную лексику в адрес инспектора.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд.

Ирина Пичурина