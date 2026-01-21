В Дагестане на развитие пчеловодства выделят из бюджета 10 млн рублей

В Дагестане 10 млн руб. из республиканского бюджета направят на развитие пчеловодства в 2026 году. Средства пойдут на техническое перевооружение пасек и повышение качества продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным властей, субсидии позволят фермерам-пчеловодам закупить современное оборудование для переработки и фасовки меда, обновить профессиональный пчеловодный инвентарь, приобрести высокопродуктивных пчелиных маток для улучшения генетического потенциала пасек.

«Развитие пчеловодства имеет стратегическое значение для всего сельского хозяйства республики. Пчелы являются главными природными опылителями: благодаря их работе урожайность многих культур повышается от 30% до 100%», — говорится в сообщении правительства.

В республике в отрасли занято около 5 тыс. человек, а ежегодный объем производства превышает 1 тыс. т. Отмечается, что некоторые пасеки расположены на высоте более 2 тыс. метров, что позволяет получать мед с уникальным составом из растений-эндемиков. Исследования подтверждают, что дагестанский мед обладает мощными антибактериальными свойствами и вкусовыми качествами.

Прием документов для получения субсидий стартует в марте.

Константин Соловьев