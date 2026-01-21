Полиция Анапы задержала грабителя и серийного вора

В Анапе задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в серии ограблений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции Кубани, житель станицы Гостагаевской украл велосипед из подъезда многоквартирного дома, а спустя несколько дней ограбил продуктовые ларьки, также взяв деньги из кассы. После этого мужчина пришел в дом к своей знакомой и попросил занять деньги, а после услышанного отказа похитил мобильный телефон женщины.

От действий жителя Анапского района пострадали четыре человека. Общая сумма ущерба, как сообщают правоохранительные органы, составила 107 тыс. руб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о краже и грабеже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко