Отделение «Газпрома» в Черкесске оштрафовали за неподключение жилых домов к сетям

Хабезская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила нарушение действующего законодательства сотрудниками АО «Газпром газораспределение Черкесск». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники компании проигнорировали установленные договором сроки и не присоединили газовое оборудование в жилых домах абонентов к сетям. При этом юридическое лицо уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение.

Прокуратура возбудила в отношении ресурсоснабжающей организации административное производство по факту нарушения порядка подключения (ч.2 ст.9.21 КоАП РФ). УФАС по Карачаево-Черкесской Республике удовлетворила требования ведомства. Компания обязана устранить нарушения и заплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Мария Хоперская