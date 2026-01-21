Северная Осетия увеличила число участников программы «Земский работник культуры»

Семнадцать человек приступят к работе в селах Северной Осетии по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По словам господина Меняйло, число участников значительно выросло по сравнению с предыдущим периодом. В 2024 году в районы республики по данному проекту трудоустроили семь специалистов.

Согласно условиям договора, каждый участник программы обязан проработать пять лет в сельской местности. Однако многие продолжают трудиться и после завершения обязательного срока. За участие в проекте каждый специалист получает единовременную стимулирующую выплату в размере одного миллиона рублей.

«Благодаря программе мы привлекли в села республики десятки высококвалифицированных кадров. Работаем по нацпроекту "Семья"», — отметил Меняйло.

Валентина Любашенко