В Крыму модернизируют более 140 км сетей водоснабжения за 11 млрд рублей

В ближайшие несколько лет власти Республики Крым планируют выполнить модернизацию более 140 км сетей водоснабжения, всего реконструируют девять объектов. Объем финансирования превышает 11 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В 2025 году специалисты провели реконструкцию более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений «Петровские скалы» в Симферополе и городского водовода в Евпатории.

В 2027 году власти планируют завершить строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе. Еще два объекта будут реализованы в 2028 году. Это модернизация магистрального водовода от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на улице Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции «Семисотка». Заключительным этапом, по словам Сергея Аксенова, станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта—Форос и Ялта—Артек, а также водовода Ялта—Симеиз.

«Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя"»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина