Водитель каршеринга скрылся с места ДТП в Анапе

В Анапе произошло ДТП с участием арендованного автомобиля. По данным ОМВД города-курорта, виновник аварии повредил припаркованную машину и скрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владелец автомобиля LiXiang обратился в полицию Анапы и сообщил, что его транспортное средство оказалось повреждено в результате ДТП. Установлено, что машина была припаркована на одной из улиц города.

На месте аварии обнаружили государственный номер виновника ДТП. При проверке полицейские установили, что номер зарегистрирован на автомобиль Chery Tiggo, находящийся в распоряжении каршеринговой компании. По факту данного инцидента ДПС Анапы возбудила административное расследование.

Виновнику аварии, скрывшемуся с места происшествия, может грозить лишение прав управления ТС на срок до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

София Моисеенко