Канатную дорогу на курорте «Эльбрус» закрыли из-за погодных условий

В Кабардино-Балкарии закрыли канатную дорогу «Мир – Гарабаши» курорта «Эльбрус». Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Telegram-канал курорта «Эльбрус»

Причиной закрытия дороги стали погодные условия, усилием ветра свыше 15 м/с. По данным управления МЧС по республике, сегодня в Кабардино-Балкарии прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, местами гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха составит от -11 С до +2С, в горах местами от -17 С до -3°С. Кроме того, в ведомстве предупреждают о вероятности схода в горах лавин.

Константин Соловьев