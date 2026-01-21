Бизнесмена из Сургута будут судить за сокрытие более 31 млн рублей от налоговой

В Сургуте в суд передано уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 31 млн руб., сообщили в управлении СКР Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Руководитель коммерческой организации обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с октября 2023 по июнь 2024 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов деньги, за счет которых налоговые органы должны были взыскать долг.

В ходе проверки были выявлены признаки незаконного сокрытия средств, что подтверждается документами и показаниями свидетелей.

Ирина Пичурина