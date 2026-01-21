На Ставрополье прокуратура выявила нарушения в отлове животных

Минераловодская межрайонная прокуратура направила представление администрации округа с требованием устранить нарушения в сфере обращения с бродячими животными. Проверка была инициирована после публикаций в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в 2025 году муниципалитет отловил свыше 360 безнадзорных животных. Однако достаточных эффективных мер по предотвращению нападений бродячих животных на людей на территории округа принято не было.

Прокуратура также установила, что муниципальные чиновники не в полном объеме освоили свыше 2,5 млн руб., выделенных из краевого бюджета на решение проблем в данной сфере.

Валентина Любашенко