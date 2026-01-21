64 спортсмена из Кабардино-Балкарии прошли в финал российских соревнований

Сборная Кабардино-Балкарии по универсальному бою завоевала 47 медалей на чемпионате и первенстве СКФО в Махачкале. Об этом сообщила администрация главы КБР.

Соревнования по универсальному бою в дисциплине средства защиты прошли в столице Дагестана с участием свыше 300 спортсменов из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

От Кабардино-Балкарской Республики выступили 64 бойца. Команда республики показала высокие результаты, завоевав 15 золотых, 11 серебряных и 21 бронзовую награду.

Все финалисты получили путёвки на чемпионат и первенство России по универсальному бою, которые состоятся в Сочи со 2 по 6 апреля.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Руслан Бетуганов, Хусейн Гериев, Казбек Шомахов, Анзор Тхашугоев, Мурат Коцев, Эльдар Карданов и Али Джаппуев.

Валентина Любашенко