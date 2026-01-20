Главные новости за 20 января: Кавказ

Аналитики «РИА Новости» изучили данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и выяснили: в конце 2025 года жители Ставропольского края платят за километр поездки в такси менее 30 руб. Средний показатель по России превышает 50 руб. за километр. Ставрополье держится на одном уровне с Белгородской и Орловской областями.

В парке имени Станислава Говорухина в Железноводске установят музыкальный памятник Владимиру Высоцкому.

ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении 41-летнего жителя Михайловска, подозреваемого в покушении на сбыт 11 кг мефедрона на сумму более 55 млн руб.

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ застрелили ответным огнем 44-летнего жителя Кисловодска, подозреваемого в подготовке к совершению террористического акта. На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

28-летний житель Нефтекумска Ставропольского края отправил в 2022 году денежные переводы знакомым — участникам международных террористических организаций, запрещенных в России.