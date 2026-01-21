Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-10 автомобильных брендов по количеству новых шоурумов за 2025 год

Место Марка Число открытий в 2025 году (шт.) Изменение год к году (%) Число шоурумов по итогам 2025 года (шт.)
1 Solaris 55 –29 133
2 KGM 54 н/д 52
3 Li Auto 44 13 35
4 Avatr 33 450 24
5 Changan / Uni 27 –45 200
6 Haval Pro 25 –67 96
7 Chery / Tenet 24 –40 216
8 DFM 23 –21 49
9 Belgee 20 –85 151
10 Foton 20 –65 56

Источник: «АвтоБизнесРевю», «Газпромбанк Автолизинг».

