Около 200 птиц выпустили на волю после реабилитации в приюте на Ставрополье

За 2025 год реабилитационный центр для диких животных «Пеликан» в Ставропольском крае выпустили на волю около 200 птиц и летучих мышей. Об этом сообщили в Telegram-канале приюта.

Весь год специалисты центра занимались ликвидацией последствий после разлива мазута в Керченском проливе. Им удалось спасти около 200 птиц, летучих мышей, а также несколько десятков млекопитающих.

В приюте оборудовали новые вольеры для собак, шакалов, птиц и мелких млекопитающих. Среди новых обитателей — ослик со сломанной ногой, слепой кабан и косуля.

Мария Хоперская