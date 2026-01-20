В Кисловодске продолжается строительство конгресс-центра «Россия»

В Кисловодске продолжают возводить конгресс-центр «Россия». Он станет одним из крупнейших объектов культуры на Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщил губернатор республики Владимир Владимиров.

Фото: Владимир Владимиров

На территории конгресс-центра оборудуют концертный и хореографические залы, выставочные пространства, библиотеку, кинотеатр, лофт-центр и образовательные площадки.

Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы. Сейчас идет благоустройство территории, после чего рабочие перейдут к монтажу оборудования. Достроить объект планируется в этом году.

Мария Хоперская