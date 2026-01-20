Иван Ульянченко в пятый раз возглавил медиарейтинг мэров столиц СКФО

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко по итогам 2025 года вновь стал самым цитируемым руководителем столицы региона на Северном Кавказе, возглавив годовой медиарейтинг компании «Медиалогия» с рекордным для округа медиаиндексом 105,2 тыс. пунктов против 86,7 тыс. годом ранее. Он удерживает первую строку рейтинга уже пятый год подряд и сохраняет значительный отрыв от ближайших конкурентов.

Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

В ежегодный обзор включили действующих глав административных центров субъектов СКФО, руководителя окружного центра и председателей городских дум, а сама система мониторинга опирается на массив из более чем 108 тыс. источников: федеральные и региональные телеканалы, радиостанции, печатную прессу, информационные агентства и интернет-СМИ. Среди первых лиц столиц округов второе место занял мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов с показателем чуть выше 33,7 тыс. баллов, третьим стал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, что подчеркивает масштаб разрыва между Ставрополем и другими центрами округа по интенсивности упоминаний.

Рыночные эксперты и сама «Медиалогия» объясняют устойчивое лидерство Ульянченко сочетанием нескольких мощных инфоповодов, которые формировали повестку 2025 года в краевой столице. Одним из ключевых событий стало переназначение мэра депутатами Думы Ставрополя, которое сопровождалось серией публикаций о его прошлых рейтингах, реализованных инфраструктурных проектах и позициях города в федеральных и национальных списках. В 2024 году его медиаиндекс, по данным аналогичного годового рейтинга, составлял 86,7 тыс. пунктов, при том что ближайший соперник набирал чуть более 41 тыс., а сам глава города входил в верхнюю часть национального рейтинга мэров и занимал 14-е место по стране.

Существенную долю медиаиндекса обеспечили и кризисные сюжеты, прежде всего взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, который стал одним из самых резонансных ЧП года в краевом центре. Сообщения о причинах происшествия, ходе эвакуации жильцов, работе оперативных служб и оказании помощи пострадавшим сопровождались официальными комментариями мэра, что многократно тиражировали региональные и федеральные площадки.

Дополнительный контекст для годового рейтинга создали ежемесячные сводки «Медиалогии», где Ульянченко в течение почти всего 2025 года сохранял лидерство среди глав столиц субъектов СКФО и лишь эпизодически уступал первую строчку своим коллегам. Отдельные публикации напоминали, что Ставрополь остается одним из немногих региональных центров, чей мэр стабильно входит в верхнюю часть национального списка руководителей городов: по итогам 2025 года он поднялся на 10-е место из 88 в общероссийском рейтинге, улучшив свой результат по сравнению с 2024 и 2023 годами.

Станислав Маслаков