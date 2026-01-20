В Новороссийске объявлена беспилотная опасность

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Горожанам, находящимся в жилых помещениях, рекомендуется держаться подальше от окон и укрыться в комнатах со сплошными стенами — коридорах, санузлах или кладовых. Находящимся на улице советуют перейти в подвалы зданий или использовать подземные переходы и парковки в качестве укрытий.

Власти предупреждают, что использование автомобилей в качестве укрытия опасно. Не стоит прятаться и под стенами многоквартирных домов.

Глава города подчеркивает необходимость сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Отмена сигнала тревоги будет объявлена сразу после стабилизации обстановки.

Алина Зорина