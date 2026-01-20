Главные новости за 20 января. Новороссийск

Глава Новороссийска Андрей Кравченко потребовал привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших длительное отключение электричества в станице Раевской, Борисовке и других населенных пунктах. По словам мэра, жители были без электроэнергии более суток, тогда как на аппаратном совещании докладывали лишь о кратковременных перебоях.

Предприятия креативной экономики за 2025 год вложили в бюджет Новороссийска 90 млн рублей.

Новороссийск вошел в топ-20 городов России по количеству открытых точек Wi-Fi. В городе насчитывается 511 таких локаций.

В 2026 году в Новороссийске планируют установить 247 новых камер видеонаблюдения. Как сообщил глава «Безопасного города» Юрий Матияш на аппаратном совещании 20 января, камеры должны будут поставить на общественных территориях.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовных дел о травмировании детей в оздоровительном лагере Анапы.