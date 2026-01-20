Сборы налога на имущество в Махачкале выросли на треть в 2025 году

Мэрия Махачкалы отчиталась о рекордных сборах налога на имущество физлиц за 2025 год. Поступления достигли 1,1 млрд руб., превысив план на 33,1%. По сравнению с 2024 годом доходы подскочили на 38,7%, или на 315,5 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Этот успех власти связывают прежде всего с масштабной инвентаризацией недвижимости. В 2025 году они включили в налоговый учет 13 154 новых объекта капитального строительства и 12 513 земельных участков. Такие меры резко расширили налогооблагаемую базу, что мэрия называет ключевым фактором роста. Консолидированный бюджет города перевыполнили на 2,6% — до 102,6% от плана. Налоговые поступления в целом выросли на 22,1% (плюс 1,1 млрд руб.), достигнув исполнения 109,9%.

Земельный налог тоже порадовал: собрали 924 млн руб. при плане в 915 млн руб., что дало 101% исполнения. Темп роста к 2024 году составил 116,3%, или плюс 129,5 млн руб. Ранее, в октябре-ноябре 2025-го, власти уже хвастались промежуточными итогами: за десять месяцев земельный налог принес 711,5 млн руб., на 20% больше, чем годом ранее. Мэр Джамбулат Салавов тогда подчеркнул роль инвентаризации — в реестр внесли около 20 тыс. объектов стоимостью свыше 162 млрд руб.

На 2026 год мэрия утвердила перечень из 18 223 объектов с кадастровой стоимостью 146,5 млрд руб. Их обложат налогом по ставке 2%. Власти продолжат работу: проверят правоустанавливающие документы на соответствие реальному использованию, обновят данные по коммерческой недвижимости в ЕГРН и налоговых базах, уточнят сведения по старым объектам и приведут земельные участки в соответствие с фактом. Такие шаги, по словам чиновников, закроют "белые пятна" в кадастре и обеспечат стабильный приток средств в бюджет. Ранее в 2025-м отдел земельного контроля выявил 330 нарушений, вынес 182 предписания и увеличил начисления с 1,2 млн до 6,1 млн руб. по 29 участкам — рост на 783%.

Станислав Маслаков