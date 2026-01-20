В Новороссийске задержали приезжего, ходившего с пистолетом в торговом центре
Сотрудники уголовного розыска Новороссийска установили личность 23-летнего приезжего, который появился в торговом центре с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Мужчину заметили в ТЦ «Красная площадь» 18 января. Очевидцы сняли его на видео и опубликовали запись в интернете. Полицией установлено, что молодой человек приехал из соседнего региона.
Подозреваемого допросили в отделе полиции. Оружие, предварительно охолощенное, изъяли и отправили на экспертизу.
Полицейские обнаружили видеозапись в ходе мониторинга интернета. На кадрах видно, как мужчина находится в торговом центре с предметом, конструктивно похожим на пистолет. Проверка по данному факту продолжается.