обновлено 17:58
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли днем 20 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. По данным на 16:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
Причины перекрытия проезда по мосту не уточняются.
UPD: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в 17:56.