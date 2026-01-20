На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли днем 20 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. По данным на 16:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Причины перекрытия проезда по мосту не уточняются.

UPD: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в 17:56.

Алина Зорина